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﻿馬場浮世繪——陳俊揪贏澳洲從練首捷

2020-01-17 列印
  香港人移居外地後做馬主的甚多，練馬則絕無僅有。其中正在澳洲維省格堡練馬的陳俊揪，昨日在阿拉納馬場憑Cape Etoile贏得從練以來的首場勝仗。陳俊揪於○七年前往澳洲墨爾本學習騎馬及馬房工作，及至一七年考獲練馬師牌照，昨日終於首嘗勝果，而Cape Etoile亦屬香港馬主名下。陳俊揪賽後接受訪問時表示，感謝家人及前老闆蘇理仁的支持。

馬場浮世繪
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