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﻿馬場浮世繪——馬會神奇百萬購兩周歲馬

2020-01-17 列印
  馬會最近在澳洲黃金海岸神奇百萬周歲馬拍賣會上，以合共三十萬澳元（約一百六十三萬七千港元）投得兩匹雄馬。其一是「美麗小島」（Hinchinbrook）的兒子，成交價十六萬澳元，牠是其母「東方紅寶」（Oriental Ruby）的第四胎。另一匹成交價十四萬澳元，該周歲馬出自父系Street Boss，母親Sachariste曾在美國勝出千二米賽事，是冠軍種馬Hussonet的四分三血緣妹妹，以及「藝高強」的同母妹妹。

馬場浮世繪
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