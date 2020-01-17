張氏理論——提早開跑 有好有壞

近月馬會將日賽開跑時間，由原本的一時正提早至十二時十五分，坊間反應是好壞參半。以星期日而言，多數人認為好，反正早上起來即可入場，交通也順暢，但如果賽事在星期六舉行就是另一回事，對不少人而言，要十二時左右到場是難題，如果早上要上班就幾乎不可能。就算是一周返五日的一族，周六早上也可能有些事務要處理，可能要十一時前起程，才可趕及在頭場開跑前到場。



老張則認為提早開跑問題不大，因為入馬場是工作一部份，而早於八九十年代已習慣於英國要花三四小時往返馬場，而當時英國賽馬每日只跑六場，即在三小時內可完成。到了近二十年，更常要乘船到澳門馬場，行程就要四至五小時了，而目前澳門賽馬也多編跑六場為主，即也是三小時左右完事。即行程時間多於賽事時間。



於沙田賽馬，一般馬迷只要一小時半就可往返馬場了，如果遲一兩場到場也影響不大，因為不少馬迷根本認為十場賽事是略多，八場已是足夠選擇下注了。



張福元