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馬場浮世繪——新春巨獎連珠炮發

2020-01-18 列印
  為迎接金鼠到臨，香港賽馬會特別準備農曆新年大賞6,800萬，分別於年初三及年初四發放。打響頭炮為年初三曆新年賽馬日，當日將動用三Ｔ儲備，如只有10元一注獨中三Ｔ正獎，估計彩金可高達1,600萬元。此外，四重彩及四連環合併彩池也會加入200萬元多寶儲備，為第六場及第十場各注入100萬元多寶金額。

  緊接在年初四舉行的六合彩攪珠將有3,800萬元金多寶，估計頭獎有機會高達5,000萬元。

馬場浮世繪
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