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馬場浮世繪——得賞贏馬日前慶功

2020-01-18 列印
馬場浮世繪——得賞贏馬日前慶功
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  為慶祝「得賞」早前贏馬，馬主前晚設宴慶功，除了葉楚航夫婦，「得賞」馬主（圖中）、沙田和從化兩地馬場的員工，以及巫顯東和潘明輝等均有出席，場面熱鬧。

馬場浮世繪

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