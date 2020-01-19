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日報新聞 > 馬經

﻿頭號目標——精算風暴博佢轉運

2020-01-19 列印
　　第九場二班千二米。若要數今季最失運的馬，相信「精算風暴」應當之無愧。今季牠暫時跑了五仗，每次都有不利際遇：037場次困足一條直路；067場次最後三百米勒避，之後再被困到尾；146場次遇上場地乾快不利後追，能從接近包尾追回第五名，只半馬位落後再出補中的「載譽歸來」；178場次被頂在不利的三疊而跑第六，同場都是走三疊而輸約九個馬位的「紅運大師」再出打疊上名；235場次又是塞到最後一百米才勉強有位，最後影相失三甲。

　　如此的地獄黑仔王，照理不宜沾手，不過其優點是估計仍有不俗分頭，而且今次主要對手只是一批三升二班之馬，就信一次，博佢呢鋪轉運。

仲達
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