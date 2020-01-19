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﻿勝在有方——心多多憑級數出冷

2020-01-19 列印
　　「心多多」上季尾於千四米能以終極時速22秒46克服慢步速劣勢，衝近「路路通」而追過「請跟我來」，此兩匹對手今季也能勝，水準不低。今季一出即能輕取其後在強組谷草千二入Q之「馬友冠」，終點前姿態強勁，屬出色頭馬。剛戰稍休個半月才復出，初戴眼罩，早段不必要地留得太後，當日連「神火金剛」、「做得好」和「大運舞台」彎位走外疊也能後上如飛，前駒之騎師卻在彎中仍不智地固守內疊尾列，出彎到入直路早段取位欠暢順，直路末段望空後追勁凌厲，如非取位如此拙劣，應至少追過再出入位之「連利福將」，反映此程絕不嫌短。今次排檔內移且快馬增多，有助從外疊憑級數後上出半冷。

　　「英之星」最近兩勝田草千二姿態亦甚勁，但蹄下敗將水準未算高，今次負頂磅而對手增強，三倍左右才合理。「加州更好」季初跑此程能在三班打疊入Q，水準值三班中上級。前仗起步失機，上仗可能體力回落才敗，俱未足為據。今隔七星期才再出，實齡未足五歲之法國自購馬，有足夠體力賺形勢爭三甲。

方駿暉
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