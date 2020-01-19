﻿翠絲過兩關——噴火龍不能輕視

彭國年至今三場頭馬均在沙田取得，始終跑大場對歐洲騎師來講較容易發揮。第八場「噴火龍」的頭馬全來自田草，早前霍利時安排牠渡江出戰，雖然亦有上名紀錄，可是埋門總差多少而未能贏馬。今回幕後痛定思痛，決定回師田草千四米，配上擅鬥後勁的彭國年，絕不能輕視。
珊翠絲
歲晚臨近，傳統為家人一起吃團年飯。近半個月社會氣氛有所緩和，多了市民晚間外出用膳，部份酒樓今明兩日訂位爆滿情況。餐飲聯業協會會長黃家和表示，這一周訂位情況突然好轉，普遍酒樓訂座率為八成，他卻稱「有人頭...
2020-01-18
近日微博瘋傳一條「二百多名中國人在泰國被強逼搜身」的消息。一架肯尼亞航空從非洲回中國的班機，在泰國曼谷停留期間，因機上發生失竊事故，上百乘客被勒令下機接受反覆搜身，後揭並沒有失竊。事件引發關注。肯尼亞...
2020-01-18
美國參議院周四正式展開總統特朗普彈劾案的審訊程序。一百位參議員除了一人缺席外，其餘九十九人在最高法院大法官羅伯茨監誓下，宣誓充當陪審團的角色，並逐一簽署誓詞，承諾會不偏不倚，大公無私決定特朗普的命運。特朗普預測審訊程序很快便會結束，又再次指責反對黨民主黨對他提出的指控是「騙局」。 由眾議院情報委員會主席希夫為首的七名民主黨議員充當檢察官的角色，在參議院議事廳內宣讀眾議院於去年十二月十八日所通過的彈劾案，控告特朗普濫用權力及妨礙國會調查兩項罪名。希夫指特朗普犯了嚴重罪行及行為不當。 身穿傳統黑袍的羅伯茨隨即宣誓，由他主持整個審訊程序。接著，他主持監誓儀式，由在席的九十九位參議...
2020-01-18
華翠園位於火炭半山，是次精選該屋苑一座洋房放盤，面積1692方呎，一屋雅致裝潢，配襯淺調家具，屋外連千呎私人花園，讓住客可打造悠閒愜意空間。 火炭半山穗禾路華翠園於1987年入伙，由32座組成，戶型包...
2020-01-18
中國2019年GDP增長符合預期，刺激恒指衝破二萬九大關，收報29056點，升173點，全周則累揚418點，連漲七個星期。港股交投持續活躍，昨日錄得1113億元，連續六日過千億元。 平保領漲勁升4.3% 上證指數收報3075點，升0.05%，全周累跌0.54%，結束連升六個星期升勢；深證指數收報10954點，降0.12%；兩市成交合計6074億元人民幣。 藍籌股方面，中國平安（2318）表現搶鏡，高見99.85元創新高，收升4.3%，報99.55元，單股貢獻恒指69點升幅，成交更超越騰訊（700）居首。騰訊則逆市下跌0.3%，收報399元；友邦（1299）跌0.9%，收報8...
2020-01-18
皇家馬德里近期入球量偏低，但猶幸賓斯馬和加里夫巴利等鋒將已經相繼復操，今晚西甲主場對西維爾可望復出，助球隊延續剛奪西班牙超級盃的強勢。再者銀河艦隊今季主場各賽事未嘗敗績，而客軍近年遠征班拿貝又全敗，今仗主勝無問題。（Now4K 611、632台今晚11:00直播） 近五場不同賽事皇馬三度與對手互交白卷，全因鋒線早前傷兵滿營，肩起士哥重任的盧卡祖域明顯有心無力。不過今晚西甲迎戰西維爾前，球隊傳來好消息，征戰西超盃期間發燒感冒的翼鋒加里夫巴利，周二已經可以參與團體操練，而賓斯馬、夏薩特和馬高阿辛斯奧等鋒將亦相繼恢復不同程度的操練，當中今季西甲攻入十二球的賓斯馬更大有機會...
2020-01-18
農曆新年少不了大魚大肉，預備食材之餘，有沒有想過廚具是否稱心？法國品牌Tefal備有可拆除手柄的Ingenio靈巧疊疊鑊系列，最近新推黑色八件裝，除有疊式設計幫你慳位外，手柄更可承受10kg重量，配合...
2020-01-17
43歲的焦媛將於情人節演出全新自編音樂劇《約定香奈兒》，紀念逝世20年的父親，她笑言到時跟前世情人共舞慶祝。不過，講到跟今世情人高志森關係，焦媛忍不住喊住承認兩人已於年多前正式分手，結束21年關係，但...
2020-01-18
香港的暴力示威活動最近略為收斂，有外地朋友問我原因為何。我估主要有兩方面的因素。第一是台灣的總統選舉結束，外力搞亂香港以撈取政治利益的動機略減；第二是警隊新一哥鄧炳強上場，在理大事件中，圍捕了過千示威者，對打擊暴力示威收到一定的效果。 在這場超過半年的暴力示威中，警方拘捕了超過七千人，雖然暫時未有標誌性的個案審結，但據悉只有百多人重複犯案再被警方拘捕。由於重複犯案的數字如此低，顯示拘捕行動有很大的阻嚇作用。曾被捕者就算再走出來示威，再不敢衝在前線做違法的事情。單從這個數字可以證明，暴亂在六月爆發之初，政府對暴力示威者採取容讓的態度，警察採取只驅散不拘捕的做法，客觀上鼓勵了暴...
2020-01-18
第九場二班千二米。若要數今季最失運的馬，相信「精算風暴」應當之無愧。今季牠暫時跑了五仗，每次都有不利際遇：037場次困足一條直路；067場次最後三百米勒避，之後再被困到尾；146場次遇上場地乾快不利後追，能從接近包尾追回第五名，只半馬位落後再出補中的「載譽歸來」；178場次被頂在不利的三疊而跑第六，同場都是走三疊而輸約九個馬位的「紅運大師」再出打疊上名；235場次又是塞到最後一百米才勉強有位，最後影相失三甲。 如此的地獄黑仔王，照理不宜沾手，不過其優點是估計仍有不俗分頭，而且今次主要對手只是一批三升二班之馬，就信一次，博佢呢鋪轉運。 仲達
2020-01-19