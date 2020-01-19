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﻿翠絲過兩關——噴火龍不能輕視

2020-01-19 列印
　　季初慶典盃一役，賽前筆者極看好「夏威夷」可壓倒「美麗傳承」，可惜當日其狀態未夠，未能一舉擊敗對方。之後再跑三仗，「夏威夷」都較馬王先過終點，現時只欠一場一級賽頭馬以彰顯身價。今次出戰董事盃，應是牠登基成為一哩王者之時，搏殺誠意毫無懸念，頭馬可手到拿來。

彭國年至今三場頭馬均在沙田取得，始終跑大場對歐洲騎師來講較容易發揮。第八場「噴火龍」的頭馬全來自田草，早前霍利時安排牠渡江出戰，雖然亦有上名紀錄，可是埋門總差多少而未能贏馬。今回幕後痛定思痛，決定回師田草千四米，配上擅鬥後勁的彭國年，絕不能輕視。

珊翠絲
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