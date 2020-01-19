  • 2020年1月19日 星期日
  • 18º
  • 82%
熱門： 季炳雄寵物美容新年大掃除修例風波武漢肺炎

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——噴火龍條件足夠

2020-01-19 列印
　　第八場三班千四米。無論高、低班，銳氣愈強愈惡，夠強代表狀態周期正處高位，落場鬥自不然勝過氣弱馬。「噴火龍」今季跑五場，雖仍未能贏，卻有四場入前四名，最差都跑第六，只要時機到，便有望贏回一仗！這次復爭更有把握的路程，遇到一批大多唔銳對手，換彭國年，抽好檔，條件足夠！

　　第九場二班千二米。嫌長氣都要再提，高班讓磅賽，輕磅、夠銳，乃揀馬兩大先決條件，今場三匹三上二班的「美麗掌聲」、「錶之智能」及「韋小寶」，都符合要求；前兩駒上次同程包Q，頭馬「錶之智能」再抽一檔，較上次少負十四磅，仍覺可繼續秤先。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd