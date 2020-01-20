﻿伊時論事——沙特盃激戰可期

武漢爆發的新型冠狀病毒，被內地網民冠以「愛國病毒」的熱血名字。他們根據官方及海外的資料顯示，有關案例和疑似個案只在武漢和國外出現，該病毒具有「只出國不出省」的智慧，讓人不禁讚歎上帝創造萬物的奇妙！ 雖然全國至今除了武漢外，其他地方並沒有疑似案例發生，但大家只要到內地微博、《今日頭條》和分享討論區看看，就知道，四川、湖北、湖南、上海以至深圳的重點醫院都做足戒備。被武漢市列為重點治病的金銀潭醫院，由於證實病毒有限度人傳人，所有醫護人員已全副重裝備處理疫情，全院病?超出負荷。網上更傳出有疑似病患者派藥後被要求在家隔離，全市防疫措施相當兒戲。 即使沒有新冠狀病毒，今年甲型流感的殺傷...

2020-01-20