﻿伊時論事——沙特盃激戰可期

首屆沙特盃賽馬日的報名表已於日前出爐，共有至少三十二匹一級賽頭馬於名單上。焦點賽事沙特盃（千八米泥地）吸引四大洲共十六個國家超過六十位練馬師所訓練的逾一百四十匹馬匹報名，包括多項一級賽盟主Midnight Bisou、Maximum Security及育馬者盃經典大賽亞軍McKinzie等明星賽駒參戰。
同日還有另外七場賽事上演，戲碼十足，如總獎金為五十萬美元並專為四歲或以上馬匹而設的千八米泥地賽The Jockey Club Local Handicap、三歲或以上馬匹參加的千二米泥地賽維雅德泥地短途賽（總獎金為一百五十萬美元）、四歲或以上馬匹參加的一三五一米草地賽The 1351 Turf Sprint（總獎金為一百萬美元）、只限三歲馬參加的千六米泥地賽沙特打吡（總獎金為八十萬美元）、四歲或以上馬匹參加的二千一百米草地賽The Neom Turf Cup（總獎金為一百萬美元）、專為四歲或以上阿拉伯馬參加的二千米泥地賽The Obaiya Arabian Classic（總獎金為一百九十萬美元）及四歲或以上馬匹參加的三千米草地賽The Red Sea Turf Handicap（總獎金為二百五十萬美元）。
在首階段的報名馬匹名單還會發現多匹國際級名駒的名字，如「巫師杖」、「御用畫匠」、「拼百圖」、「迪雅卓」、「植物園」、「亞朗親王」及「還擊」等，相信比賽當日必會受到全球賽馬人士注目。
Ian