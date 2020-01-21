﻿馬場浮世繪——羅富全設宴慰勞員工

過年寫揮春是件好玩的事情，寫的人高興，寫完了若有人喜歡拿去張貼就更高興。 去年春節前有一天去中環永吉街「文聯莊」買文具，跟老闆李望達說起寫揮春，他有的是紙筆，一時興起，就在店裏鋪紙開筆，寫了一大堆揮春，有顧客想要就拿走，皆大歡喜。 揮春上的字眼，傳統的固然是「龍馬精神」、「出入平安」、「恭喜發財」、「萬事勝意」之類，只是過於四平八穩，我寫揮春，便寫些好玩的，如「千杯不醉」、「艷壓群芳」、「樂似神仙」、「食極不肥」，望達跟我說起一些煙酒朋友，我便寫幾張「煙酒健康」，結果他說不夠派。 新年要講好意頭，但做人始終要有趣，有趣有幽默感，即使世道困難一點，生活困頓一點，日子也會過得比...

2020-01-21