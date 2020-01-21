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﻿馬場浮世繪——羅富全設宴慰勞員工

2020-01-21 列印
﻿馬場浮世繪——羅富全設宴慰勞員工
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　　年近歲晚，不少馬房都舉行年夜飯，慰勞員工過去一年努力，前日沙田賽事結束後，羅富全便在火炭某酒家設宴（左圖），倉主一家、廄內員工以及「辣得」系馬主吳創木等均有出席，場面十分熱鬧。

馬場浮世繪
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