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﻿馬場浮世繪——黃俊預計下月中下旬復出

2020-01-21 列印
　　於去年五月二十九日晨課，冷不防被馬匹撞倒受傷的見習騎師黃俊，經過長時間治療後，本月初已復課操馬。最先兩周他只策騎脾氣較佳或供見習學員受訓用的退役馬，至上周才開始轉策現役馬。據悉馬會將觀察其健康情況，再安排他策馬參加試閘，預計下月中下旬便可以復出。

馬場浮世繪
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