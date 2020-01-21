﻿輝灑自如——養馬是高風險玩意

養馬是一個風險極高的活動，因為競賽能力高或低，在上陣前是無法估計得到，即使一匹馬的血統多好，型格多秀麗，鬥心往往是無法知悉的因素，還有就是適應程度，因為香港沒有育馬業，所以馬匹都要經過進口，無論一匹馬來港前的成就有多高，來到陌生環境後，無法適應就是無法適應，這是任何人都無法改變的事實。



新近的一個例子，由約翰摩亞訓練的「電路五號」上周宣佈退役，普羅馬迷對這個消息或許不甚為意，反正只是匹跑過一次，大敗十七個馬位的新馬，但圈中人則表示相當驚訝，因為此駒在前年的澳洲復活節周歲拍賣會中，是以超高價的一百八十萬澳元成交，折合超過一千萬港元，而在澳洲接受初步訓練及試閘後運港，殊不知跑過一次後便需要退役，八位數字的資金便付諸流水了。



朱鎮輝