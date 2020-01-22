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﻿勝在有方——手到回來憑級數出冷

2020-01-22 列印
　　「手到回來」上季於偉廄時一再在二班強組田草千二和千四米跑近，其中620場次能追近其後能勝之「奔雷」、「美麗滿載」和「百步穿雲」，屬強組第五名，當時有戴眼罩，其後除下此配備只能近而無威脅，季尾重戴時體力已回落。今季轉投容廄後較遲復出，於谷草千二能跟其後贏馬之「知道必勝」和「大師級」跑近而得第五名，表現尚可。剛戰轉到田草千四，重戴眼罩又展現佳勢，步速偏快下跟得急，本身交出58秒66，仍能跟最近贏馬之「劍追風」同到，至少有三班中上級水準。隔三周回到谷草短途，快馬夠多，二疊居中下可憑較佳氣量和級數出冷。

　　「清新動力」大前仗重戴眼罩輕勝四班賽，剛戰於三班直路受阻後撲上之勢頭甚佳，細馬負輕磅有三班中級能力。同父馬合谷草，會遠比本身三戰一哩落敗時好。

方駿暉
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