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﻿翠絲過兩關——首飾大聖必拼盡

2020-01-22 列印
　　第八場「首飾大聖」升上三班後連拼五仗仍未再勝，確實令筆者意外，若計前仗在谷草千二得亞的水準，頭馬「好好學習」及季軍「劍追風」都新近在三班取勝，本身也必屬佳品。雖然上賽後驗出氣管有血，但小休三日後已踱步，至今跳過四課亦無不妥，相信蔡約翰的判斷，馬兒能夠上陣必拼盡。

　　尾場不少快馬在陣，「極速駿馬」、「合衷共濟」與「知道必勝」，會否齊齊放散呢？「手到回來」上季跑二班谷草千二曾得殿軍，如今身處三班，只要跑啱形勢必定有力威脅。今季188場次曾遇「知道必勝」，當日讓對方五磅而輸三乘許，今夜重遇反過來受讓六磅，其實相當着數，加上今場必有步速，有助後上爭雄。

珊翠絲
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