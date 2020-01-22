  • 2020年1月22日 星期三
  • 19º
  • 87%
熱門： 武漢肺炎人傳人年宵穆迪麥玲玲

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——紅旺縮程截然不同

2020-01-22 列印
　　第三場四班千二米。同班此程拆兩場後，變成水鬥水局面，這場只得「喜勝駒」季內贏過同程四班，比起今組對手有好無差，本身唞夠兼操足，亦比早前密跑有好無壞，體弱馬難得經小休後，最近試大閘、拍跳都出奇地受落，因而相信可交回季初八、九分水準，絕對唔係奢望。

　　第五場四班一千米。「紅旺」被葉楚航刻意安排縮程，剔出今晚兩場千二名單，從近仗千二表現，以及對其熟悉度，對此不感奇怪；再加上最近喜見此重口馬，加鼻箍快跳數課，唔止一課感覺良好，縮一千兼抽一檔，亦唔怕落場會搶口難留，可望有截然不同表現。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd