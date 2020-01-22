  • 2020年1月22日 星期三
  • 19º
  • 87%
熱門： 武漢肺炎人傳人年宵穆迪麥玲玲

日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——遨遊之星見真章

2020-01-22 列印
　　今晚列陣第三場的「遨遊之星」，筆者早已視之為銀行馬，其一原因是牠贏馬之役的蹄下敗將「噴火龍」之後能扶搖直上，伸算本身水準應不俗。更重要原因是牠之後一仗初跑千四，在蝕步速兼直路走不利路段之下，並且以三歲幼齡重負一三二磅，只負於「紀利雄星」及「活力飛彈」兩匹路程專家，後兩駒隨後都一直保持上佳水準。

　　負重磅一直是「遨遊之星」的絆腳石，而容天鵬也讓牠自然成長，今季踏入四歲，評分卻比上季初熟時更低。回顧上仗，此駒不但復見敏銳前速，直路更走內疊不利路段，最終卻只輸四身位，而同場的「電路三號」、「環翠戰士」及「壽臣」再出已補中，可見賽事水準極高。今仗內側快馬不多，即使本身走二疊也可輕鬆前置，雖然未曾在谷草出賽或試閘，但參照同父系馬「紅旺」的谷草性能，稍蝕一點場地經驗也無礙。

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd