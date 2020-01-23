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﻿馬場浮世繪——希威森谷戰開齋

2020-01-23 列印
　　希威森挾南非冠軍名銜今季來港客串，可惜跑了多時只憑「興爾」在泥賽贏過一W，但昨晚豬年送歲賽此子終於再度報捷，在第七場憑時廄「奇真」爆出四十倍大冷W，開心迎接鼠年！

馬場浮世繪
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