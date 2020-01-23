﻿豬年送歲何澤堯封王

昨晚谷中舉行豬年送歲賽事，何澤堯夥拍方嘉柏大搏殺，結果「賞心星」及「喜勝駒」取勝，「捉金皇」及「綠色勇駿」跑亞軍，何澤堯最終亦成為騎師王。其餘莫雷拉憑羅廄「一舖成名」及蔡廄「多多」起孖，希威森贏「奇真」、彭國年贏「威霸龍」，雙雙取得自己的谷草第一W。



方嘉柏昨晚與何澤堯憑「賞心星」及「喜勝駒」攜手起孖，練者賽後表示：「『賞心星』和『喜勝駒』今仗都贏在何澤堯發揮出色，前駒是正宗長途馬，但質素不高，幸好無論快活谷、沙田草地及泥地都合腳法，部署十分彈性。『喜勝駒』外地賽績良好，令我一直對其抱有期望，可是演出未如理想，直至今季踏入五歲，加上曾派往從化馬場接受訓練，終於能夠重回正軌。牠跑谷草千二米特別合適，希望勝後加分不多，可以繼續在四班賽競逐，有助爭取季內三捷。」



至於莫雷拉昨晚憑「一舖成名」及「多多」梅開二度，前駒練者羅富全透露：「由於史卓豐停賽，所以今次我特意找雷神為『一舖成名』壓陣，此駒跑谷草一哩已經累積三W，可見路有專長，我認為牠升班仍有可為，希望雷神願意繼續執韁。」



此外，希威森和彭國年昨晚都打開谷草勝利之門，前者為「奇真」爆四十倍大冷W，練馬師霍利時指：「『奇真』雖然已經九歲，但狀態長期保持，由於預計今場沒有步速，所以臨場給予希威森策騎指示，起步後盡量將座騎擺前走，而他亦依足指示發揮，結果一放到底勝出，此駒仍有戰鬥力，季內會繼續上陣爭取成績，不急申請退役。至於希威森是一位好騎師，只是缺乏機會。」



而彭國年則贏苗廄「飛霸龍」，賽後苗禮德表示：「『飛霸龍』上季之後曾接受喉部手術，可是卻並不成功，需要接受第二次手術，幸好總算克服過來，今仗久休復出仍然交出頭馬，表現出色。此駒質素良好，來投後已經贏出三場頭馬，可算完全交代，加分後可負輕磅跑二班賽，希望能夠再捷。」



另一方面，文家良和徐雨石昨晚也有馬贏，前者勝出「善傳千里」後說：「『善傳千里』今仗排二檔甚有利，加上蘇兆輝的上乘騎功，很容易便佔取好位競逐，但最終輕勝兩馬位則令我驚喜。此駒以往跑田草表現較好，但如今跑谷草演出反而更穩定。」



而徐雨石則憑「好甜橙」報捷，他表示：「『好甜橙』在終點前與對手鬥至叮噹馬頭，我本來以為會影相落敗，幸好有陳嘉熙的減十磅優惠，否則未必能夠取勝。」



記者：文傑、亨利