﻿順理成章——時時精綵長途霸主

香港經典一哩賽中，呂廄兩駒成焦點所在。「金鎗六十」今季四戰四勝，最近贏三級賽的姿態仍談笑用兵，今仗即使增程初跑千六米，但這匹季內不敗之師進步未止，仍是爭勝主角。至於廄侶「幸福笑容」則是跨季四連勝，雖然目前評分低於「金鎗六十」十五分，平磅交手看似蝕底，卻勝在跑千六米的經驗富豐，鬥韌力會佔上風。這對呂廄馬史初三較量的一幕，必定激烈萬分。
章名
香港昨日發現兩宗高度懷疑感染新型冠狀病毒的個案，一名三十九歲男患者周二由武漢乘搭高鐵抵港，被檢疫人員發現有發燒等症狀，男患者經兩次化驗結果均對病毒呈陽性反應，昨晚轉送至瑪嘉烈醫院作進一步檢快速測試呈陽...
2020-01-23
近日發生多宗中國官員涉貪或違紀作出處分的消息，繼早前的國際刑警前主席孟宏偉因受賄罪成，判監十三年半後；又發佈一起河北省政府副省長兼黨員李謙因嚴重違紀違法而被「雙開」，即被開除黨籍和公職。有媒體更表示，...
2020-01-23
不再履行皇室職務的英國哈里王子和夫人梅根繼續成為傳媒和「狗仔隊」的焦點。多份報章及網站日前刊登梅根在加拿大帶著兒子外出及溜狗的照片，又引起兩夫婦不滿。他們於周二發出警告，要求傳媒不要再滋擾，並威脅會採...
2020-01-23
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河逸濤灣3座中層D室，面積860方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫價2100萬，議價後減至1968萬易手，呎價22884元，買家...
2020-01-23
武漢肺炎疫情擴大，美國西雅圖更出現首宗確診病例，但暫時對美股影響輕微。杜指昨晚早段上升120點報29316點，納指亦升55點報94265點。歐洲的英、法、德股市中段微跌。期指夜市中段報28211點，跌...
2020-01-23
利物浦在領隊高普入主初期並不擅長應付死球，但在後者悉心調較下變成這方面的專家，本季英超至今僅三個失球來自死球，進攻就有十球靠死球攻勢取得。紅軍今晚年廿九英超作客防反能手狼隊，正好用這殺手鐧來獵「狼」。 高普一五年接掌利物浦後在各方面改造球隊，去季英超共有二十個入球來自死球冠絕群雄，本屆至今亦有十球靠死球取得同樣位列聯賽之首，包括上輪主場2:0勝曼聯，就是由右閘阿歷山大阿諾特開出角球，中堅華基爾雲迪積克接應頂入先開紀錄。 夾頓夾熟屢建戰功 紅軍死球攻勢之所以威力無限，全因有出色的劊子手和終結者。目前主理球隊所有死球的右閘阿諾特，今季九個英超助攻中有四個來自角球，一個靠罰球取得...
2020-01-23
那邊廂豐田預售6月抵港C-HR玩樂車聽聞勁收六百張定單，這邊廂萬事得搶先推出全新CX-30，取代以往CX-3市場位置，配備2公升Skyactiv-G引擎和前驅，售價$279,990起，定位在同廠CX-...
2020-01-23
周六便踏入鼠年，不少犯太歲人士都會去廟宇「攝太歲」，祈求來年一切順利平安，而2020庚子年則有5個生肖沖太歲，分別是鼠、兔、馬、羊、雞。究竟邊日去攝太歲最好？當中又有甚麼規矩要跟足？著名堪輿學家李丞責...
2020-01-23
武漢新肺炎迅速擴散，本港嚴防多日，昨天失守，確診兩宗高度懷疑新肺炎病例，其中一名是居住武漢的男子，乘高鐵來港。由於病毒可以人傳人，現在每一個人都要盡本份，做好個人衞生，繼而在全社會推動大消毒，全民抗疫。 新冠狀病毒殺入，港府要調整策略，不再防疫，而是抗疫。首要工作，是阻截超級傳播者入境，防止病毒傳開，即時對所有由內地來港人士，不論是海陸空等交通途徑，要求填報健康狀況，大有必要，以便追蹤和管控。各大交通工具須即時消毒，避免淪為病毒溫牀。 本港內部當務之急，是切斷病毒人傳人，現在是關鍵時刻，對所有病例接觸過的人士，展開醫學追蹤，作隔離監察，必須快速到位，才能減少第三波社區爆發的...
2020-01-23
希威森挾南非冠軍名銜今季來港客串，可惜跑了多時只憑「興爾」在泥賽贏過一W，但昨晚豬年送歲賽此子終於再度報捷，在第七場憑時廄「奇真」爆出四十倍大冷W，開心迎接鼠年！ 馬場浮世繪
2020-01-23