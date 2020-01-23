﻿順理成章——時時精綵長途霸主

將至的大年初三賀歲賽編十一場，重頭戲有兩場，分別是國際三級賽百周年紀念銀瓶，以及只限四歲馬參加的香港經典一哩賽。百周年紀念銀瓶是讓磅賽，掛頭牌的「時時精綵」須負頂磅。雖然如此，其實牠上屆在同一賽事亦負一三二磅而奪標，再看牠今季表現，相信衞冕的呼聲甚高。其長途霸主的地位，暫無馬夠分量挑戰。值得一提是澳門馬「聖靈之都」亦出現在追場參賽馬的名單上，以其季內爭婦女銀袋一役的表現，絕對夠實力在今仗爭入一席。屆時如果天晴地快，更利於這匹早慣在澳門跑偏硬場地的馬匹交出最佳水準。



香港經典一哩賽中，呂廄兩駒成焦點所在。「金鎗六十」今季四戰四勝，最近贏三級賽的姿態仍談笑用兵，今仗即使增程初跑千六米，但這匹季內不敗之師進步未止，仍是爭勝主角。至於廄侶「幸福笑容」則是跨季四連勝，雖然目前評分低於「金鎗六十」十五分，平磅交手看似蝕底，卻勝在跑千六米的經驗富豐，鬥韌力會佔上風。這對呂廄馬史初三較量的一幕，必定激烈萬分。



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