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﻿馬場浮世繪——彭國年不添食指望冬季再臨

2020-01-24 列印
  彭國年由一月一日才開始客串，至今已贏出四場頭馬，成績甚好，不過昨晨他透露會按原定計畫，待客串牌照至二月底屆滿後，便不會申請延期，因有多位法國練馬師都希望他稍後會返法國，於新馬季效力，但他指享受在港策騎，大有機會於今年冬季再申請來港。

馬場浮世繪
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