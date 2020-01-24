  • 2020年1月24日 星期五
  • 21º
  • 92%
熱門： 武漢肺炎口罩團年飯新年企圖謀殺

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——李寶利美國受訪再發牢騷

2020-01-24 列印
  李寶利轉往美國發展後，憑藉當地金牌經理人Ron Anderson的幫助，至今在當地出賽三十一次已取得六冠三亞五季，成績理想。

  惟他日前接受當地傳媒Thoroughbred Daily News訪問時，仍不忘發表對香港馬圈的不滿，謂逢找到一匹具實力的座騎，兼每日到場勤力操馬，但當馬匹已準備就緒爭勝時，練馬師便會轉換騎師，絕無尊重和忠誠可言。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd