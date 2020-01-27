﻿頭號目標——雙天至尊決心出擊

今次賽事有幾匹最近表現不差的冷門馬，本來可作邊線分子看待，不過操練和部署都不像樣，難硬着頭皮推介，如第三場「妙算騰飛」上仗受困後末段走不利地輸近，可是今仗增程跑千四米又沒有特別備戰練氣，部署嫌草率；第六場「皮具之星」上仗初跑千四米走不利地輸近，但賽後都未見操練加壓，唔似搏殺格。所以最終揀了一匹輸過錢的「雙天至尊」。



第六場四班一四○○米。「雙天至尊」雖然好賽績欠奉，但其實之前跑谷草短途時，一連幾仗都是在直路走最不利跑線而可與主馬群走近，所以曾吸引到筆者下注。至於最近兩仗跑千四米，前仗三班賽中段曾追過一段，之後轉回馬林後才轉弱，但最後與「翠湖飛鷹」、「忠心美麗」等有能力的三班馬都只是差兩個馬位左右；上仗配貝力斯排大外檔，鬥志成疑。



今仗「雙天至尊」雖然仍繼續跑千四米，但一來改由何澤堯執韁更予人信心；二來賽前不斷跳三段加拍跳，操練空前積極，不排除終下定決心出擊，值得再試一注。



仲達