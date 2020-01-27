﻿勝在有方——有錢分唞夠再拼

「有錢分」上季初氣量經驗不多時已可在千四跟其後勝三班之「智力寶」跑近而氣走「繽紛駿驥」和「瀟灑王子」，當時水準值四班頂。可能此役耗力稍多，其後表現倒退。五月稍休個半月復出，即可在強組跟「不羈的風」和「忠心美麗」跑近而得季軍。今季首仗能段段快跟下拋離其後兩捷之「承你所願」，休足後重現威力。翌戰蝕慢步速形勢下以終極時速22秒07衝近賺盡之實力指標「皇帝賽」，水準遠比此組對手高。今次隔兩個多月才再出，又儲足新鮮感，排二檔沿內疊跟前後力足以班頂實力輕勝。



「齊齊發」前仗場地難追下能在千四追近，剛戰形勢轉佳即能以造22秒34衝過「熱血鬥士」，末段比後駒快近1秒之多，五歲愛爾蘭PPG現時才成熟進步，可跟前駒一鬥。「太陽戰馬」同父馬田草成績遠比谷草好，大前仗於田草千二屬強組亞軍，如有好際遇也有冷機。



方駿暉