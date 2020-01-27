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﻿翠絲過兩關——平海掌星篤定掄元

2020-01-27 列印
　　第一場「辣得真」在港七戰次次是冷門身分，可是近三仗只輸兩馬位多，每仗均有點追勢，未能入圍，純因馬房無意破壞減分程序，一心諗住降班才搏。今次落班出戰，由黃皓楠換上彭國年，搏殺心意十分明顯，排四檔亦很好跑，有力贏馬而回。

　　第五場不少質新馬列陣，熱門會落在幾匹近仗入位馬身上。論水準，「平海掌星」應是最好的一駒，上仗初出不敵「輝煌芯」，後駒的贏馬時間較同日三班賽事更快，而「平海掌星」所造時間，放在當日的三班都有力爭勝，水準之高可想而知。今次只面對一眾四班對手，篤定掄元。

珊翠絲
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