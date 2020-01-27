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﻿健談馬事——各取所需相對值博

2020-01-27 列印
　　第十場一班千四米。「最合拍」今季遲復出，這次才到季內第三仗，跑一次好一次的勢頭，已經呈現。「安騏」退出後，少了放頭馬，對其帶來正面影響，降低頭段由十檔切入，會被頂在二疊被逼快跟的風險，更大有可能變為步速操控者，一眾重磅馬要贏牠，並唔容易！

　　第十一場三班千二米。「小太陽」與「聚才」都唔算硬淨頭馬，勝後分別加七磅及五磅，今次雙雙抽外檔，要博進步而無分頭，「各取所需」相對更值博。後駒近兩仗先後不敵「韋小寶」與「廣陵王」，秤賽績水準，點會差過上述兩駒？復課後持續受壓下，狀態有升無跌，期望會交到再進步表現。

子健
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