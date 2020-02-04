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﻿馬場浮世繪——冠軍車手擬重臨爭冠軍一哩

2020-02-04 列印
　　雖然現距四月廿六日舉行的冠軍一哩賽，仍有逾兩個月光景，但日本已有消息傳出，現任日本最佳短途至一哩馬「冠軍車手」，有意再次來港出戰。「冠軍車手」曾於去年十二月來港角逐香港一哩錦標，因直路受阻而無功，今番若然再臨定想補中，至於詳細部署有待公布。

馬場浮世繪
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