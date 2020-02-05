﻿勝在有方——開心好友可期連捷

「開心好友」今季初角逐谷草一千能跟「萬眾之力」互有勝負，證明戴上眼罩後遠比上季跑得好。前仗隔兩星期便再跑，沿欄一步不蝕下未能威脅「閃電精靈」而被「奇妙日」追過，僅交出四班中級水準。但上仗排外檔走二疊望空，頭兩段交出34秒18，比後五場之三班快步速賽事僅慢0.11秒，跟得急仍能以快末段22秒65彈離今又同場之「奇妙日」，總時間跟三班亞軍相近，至少已交出四班頂水準。此駒情況有點似廄侶「正陽清風」，於此程突然進步神速後可連場見好。四歲PPG只跑了九仗，大馬隔三周再出而體重保持，貼欄跟好位下，當可順利連捷。



「旅遊拿督」今季初出可在千二米跟超級馬「南莊加好」包Q，其後連場檔差才跟跑。剛戰走勢不差，排檔內移，縮程遇較弱對手可敲冷。「奇妙日」轉馬房後兩戰均能入Q，剛戰以終極時速22秒59衝贏「超額認購」，排檔內移而起用潘頓，仍可比後駒先過終點。



方駿暉