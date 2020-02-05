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﻿翠絲過兩關——城中霸值得再追

2020-02-05 列印
　　第一場「城中霸」前仗跑田草千四米，直路飛出大外疊追回一席殿軍，頭二馬「至尊大師」、「天地同心」，以及第六名「東龍陣」再出都贏馬，季軍「生生勝勝」接戰又獲季軍，這場幾可肯定是強組賽事。剛周日「城中霸」早段改為跟前走，遇着頗快的步速，末段自然無以為繼。當時鞍上人採用與前仗截然不同的跑法，戰意令人懷疑。今次匆匆重臨而轉戰谷草，對手與田戰相比弱了幾級，若然肯留住追一段，定可交出應有水準，值得再追。

　　可能大部份人已認定第三場「騰龍超影」只是一匹千二米馬，但牠今季兩戰谷草一哩皆排外檔之下，均能交出全場最快末段時間，已證明此程絕對有能力應付。蘇保羅鍥而不捨為牠再報一哩，今次又換上最合拍的郭能執韁，更幸運地抽到三檔，若能贏馬而回，筆者絕不會感到意外。

珊翠絲
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