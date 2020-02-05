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﻿健談馬事——晨曦寶馬現真身

2020-02-05 列印
　　第二場「開心好友」、「奇妙日」及「超額認購」不久前於335場次包辦三甲，論表現與姿態，四歲的「開心好友」短期進幅比後兩駒明顯較大，今次再遇，縱使加磅也覺阻力唔大，排一檔可打疊贏。

　　第四場「晨曦寶馬」前仗及上仗跑一千與千二，表現都唔差，可惜受到排外檔影響，總覺未能發揮真正實力，唯一可確定是必合谷草。今次莫雷拉再騎，蔡約翰唔揀第二場一千而繼續報千二，抽三檔，條件及形勢都唔一樣，同場縱有「孖寶」、「好友益」，甚至「常勝心」，賽績表面都較強，不過既已認定牠近仗未見真章，博佢現真身。

子健
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