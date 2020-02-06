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﻿馬場浮世繪——獵狐章者爆三十三倍冷W

2020-02-06 列印
﻿馬場浮世繪——獵狐章者爆三十三倍冷W
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  呂廄「獵狐章者」昨晚勝出頭場賽事，取得在港首場勝利，最矚目的是此駒以三十三倍告捷，成為呂廄今季最冷頭馬。而無獨有偶，威哥對上一匹最冷頭馬是三十倍的「百勝龍」，同樣是由蔡明紹建功，此子誠是呂廄冷殺手。

馬場浮世繪
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