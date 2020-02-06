﻿馬場浮世繪——希威森在港首贏盃賽

應否全面封關的爭議，峰迴路轉。由於社區出現感染病例，令特首林鄭月娥昨天作出變相全面封關的決定，當局緊急立法後，由本周六零時起，所有人，不論國籍，由內地進入本港都須接受強制檢疫十四天。強制檢疫有助盡早找出帶病毒者，可望局限人傳人的可能性。由現在至周六還有兩天，需要經常往返內地的港人，必須作出個人決定，選擇返港或暫居內地，僱主亦要作出配合，減少有關港人在生活和工作上所受的干擾。 政府將於本周六起強制檢疫所有由內地入境者十四日，未來兩天，料有大批人由內地入境，以迴避強制檢疫，突增人流或增加病毒輸入的風險，入境者為了公眾利益着想，必須如實申報自己在內地到過甚麼地方，若身體不適，應在...

2020-02-06