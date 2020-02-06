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﻿馬場浮世繪——希威森在港首贏盃賽

2020-02-06 列印
  昨晚唯一錦標是紀利華木球會盃，結果由時廄的「甲烷」在希威森胯下捧走，騎者憑此駒取得在港第三場頭馬，亦是他首次在港贏得盃賽。

馬場浮世繪
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