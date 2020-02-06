﻿呂健威升榜首堯仔3W

昨晚何澤堯在第六場策「大紅包」贏馬，同時取得在港策騎以來的第三百場頭馬，之後再贏「肥仔威威」及「非凡品味」，包辦三寶兼贏騎師王。而呂健威亦贏得三場頭馬，躍升練馬師榜榜首。至於昨晚唯一錦標紀利華木球會盃，則由時廄的「甲烷」捧走。徐雨石與利敬國則憑「好友益」及「雷公鑿」合作起孖。



華將何澤堯今季表現神勇，在今晚賽前已取得三十一場頭馬，名列騎師榜第四位。而昨晚此子繼續交出好表現，先在第六場策「大紅包」贏馬，奪得本身在港從騎的第三百場頭馬，之後在第七場憑「肥仔威威」再下一城，尾場更贏埋「非凡品味」，包辦個人三寶。



昨日頭場賽事，呂廄的「獵狐章者」在蔡明紹胯下先拔頭籌，賽後呂健威表示：「此駒經常有接近表現，居四班也曾經上名，現居五班自然有優勢。不過其缺點是在馬群中競跑會欠缺信心，所以今次蔡明紹特意在末段將牠移出外疊衝刺，令馬兒發揮出最佳水準。」



之後呂健威再憑第六場「大紅包」及第八場「非凡品味」胡出大三元，對「大紅包」轉程取勝，威哥賽後說：「近期田草一千米的對手太強，所以由上仗開始，我安排『大紅包』轉至谷中發展，但一千米又似嫌短，故今次嘗試千二米。」



而昨晚第三場為紀利華木球會盃，由希威森策騎的「甲烷」爆半冷取得，騎者賽後表示：「我之前已經幾次策騎『甲烷』出賽，晨課亦經常為其主課，我很感謝練馬師霍利時和馬主對我的支持和信任，一直將『甲烷』交給我策騎，今仗終於取得成果。以其今場贏馬表現來看，季內仍有望再贏頭馬。」



石哥敬國合作起孖



而徐雨石與利敬國昨晚憑「好友益」及「雷公鑿」合作起孖，談及前駒之表現，石哥指：「今日外疊場地明顯較佳，但也多得利敬國夠膽走外疊蝕位後追，不過馬兒衝至埋門也開始力弱。」



「至於『雷公鑿』能贏馬主要是早段沒有對手與牠鬥搶，而我當時看到頭段時間後，已知道贏面很高。」石哥續說。



至於「奇妙日」轉至沈集成馬房後，昨晚終於贏馬出頭，練者表示：「此駒轉來我廄只跑了三場，頭兩仗均獲得亞軍，我認為是敗在際遇欠佳。今次賽前潘頓向我索騎，我當然樂意給他一試，我唯一要考慮的是應該跑一千還是千二米，最終我揀了一千。剛才潘頓也表示，下次應安排馬兒再跑一千。」



記者：文傑、亨利