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﻿馬場浮世繪——應家柏取消赴南非參與會議

2020-02-07 列印
  馬會行政總裁應家柏，本身亦是亞洲賽馬聯盟主席，但他已經決定取消下周末前往南非開普敦，出席本月十八至二十三日在當地舉行的第三十八屆亞洲賽馬會議。至於賽馬事務執行總監夏定安，則早在日前出發到南非，打算先自我隔離十四日，然後再出席會議。另外其餘原先計畫出席會議的馬會高層與及練馬師韋達，則將在日內決定是否出行。

馬場浮世繪
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