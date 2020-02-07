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﻿馬場浮世繪——港澳埠際賽暫停舉行

2020-02-07 列印
  因應目前有關新型冠狀病毒（2019-nCorV）的情況不明確，香港賽馬會及澳門賽馬會已決定暫停舉行二○二○年港澳埠際賽。兩會在審慎考慮兩地賽馬從業員及整體社區的最佳利益後，經商討達成有關共同決定。

  每年一度的港澳埠際賽包括兩關賽事，其中澳港盃原定於二○二○年三月十五日在氹仔馬場舉行，而港澳盃則原定於二○二○年五月在沙田馬場舉行。兩項賽事均已告取消。

馬場浮世繪
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