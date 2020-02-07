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﻿馬場浮世繪——周三及周六賽事開售時間更改

2020-02-07 列印
  由即時開始，逢周三及周六舉行的賽事，所有同中同分彩池的開售時間，將更改為預售日（即賽事前一天）下午六時開售，而騎師王則會改為賽事當日中午十二時 （周三賽事）及上午九時 （周六賽事） 開售，直至另行通知。

  周日賽事的彩池開售時間則維持不變。

馬場浮世繪
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