勝在有方——皇帝賽大熟再勝

「皇帝賽」上季三歲出道首仗，於田草千四走不利之內疊路段能跟其後勝三班之「健康在望」跑近而得殿軍，已顯示質素不差。今季初出賽後呈現不安，敗不足據。翌戰初戴面箍已可出頭，雖然賺了偏慢步速，但能氣走新勝姿態強勁之實力指標「有錢分」，至少有四班中上級水準，所以再出跑千六也差點入三甲，反映進度良好。剛戰賽前準備欠完整，又成為內欄鴛鴦地受害者，仍能跟其後跑得好之「熱血鬥士」跑近，蹄下敗將「深愛」和「甲烷」最近都大幅提升名次，屬出色殿軍，確認四歲馬處大熟黃金期，且改戴眼罩威力不減。今次隔周才再出，小休次仗體力正強，大馬賺跑道和步速形勢後有望第二度贏四班。



「爆騷」一再於強組劣勢下衝得勁，初戴眼罩或可跟得較前，但已連拼四仗，如太熱作配較划算。



方駿暉



