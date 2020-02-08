健談馬事——七寶拼個明白

去年率領全女班太空漫步、成功締造歷史的美國女太空人科克（Christina Koch）完成三百二十八天太空飛行，周四從國際太空站返回地球，在哈薩克平安降落。她也創下了女太空人在太空停留最久的世界紀錄。 美國太空總署前任副署長加弗說：「女性在太空中適應得很好，因此我認為這是一個重要的里程碑，將來會有更多女太空人超越這個里程碑，而那是我們追求的。」據美國太空總署指，科克的長期太空工作，為研究人員提供機會，觀察長期航天對女性的影響。 科克步出太空艙後說：「我感到很激動，很開心。」美國總統特朗普在 Twitter上留言向科克道賀：寫道：「你激勵和啟發其他女性，是美國的驕傲。」六十一...

2020-02-08