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健談馬事——七寶拼個明白

2020-02-08 列印
　　第一場四班草地一千米。只跑過三場的「影疾」，身處此組已屬較有經驗之馬，先前針對重口問題，不斷變，但愈變愈差；今次再變，近乎還原基本步，唔用眼罩而加交叉鼻箍，再交潘頓接手，操一輪後出現比預期好的轉變，復爭一千抽好檔，夠爭！

　　第二場五班草地千八米。「七寶」連跑八場千六後，今次終於轉路程，觀乎近仗表現，除了本身落腳轉慢外，唔係騎得差，就係際遇差，總覺未能發揮真正實力。大摩面對現實，第一步安排加程，第二步換巴度，第三步在操練上作微調，除應做的做齊外，昨朝更罕有出大圈加課，反映決心拼個明白。

子健
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