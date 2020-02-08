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重點出擊——戰熊三千坐位望贏

2020-02-08 列印
　　馬會日前宣布，隔晚售票時間延後至下午六時，原因未明。此舉對於我輩評馬人而言，在揀馬方面少了一項重要參考，但現今非常時期，特事特辦尚可理解，還望大家多多包容。

回說馬事，今次推介第一場「戰熊三千」。此駒特別之處在於配上黃皓楠，查霍利時與楠仔甚少合作，突然委以重任，莫非因為近期「甲烷」及「奇真」爆冷成功，食過翻尋味，故刻意示人以弱？查楠仔最近亦似乎騎出信心，胯下的「誰與爭鋒」、「神州寶駒」和「星叻」等等，騎來有板有眼，前駒更是埋門大幅落飛得手！

「戰熊三千」今季初出跑直路賽得季軍，當時正是於C+3跑道作賽，該仗頭馬「韋小寶」及「小太陽」現已躋身二班了，其餘落第馬亦有多駒能征服三班。而「戰熊三千」現較當時減去七分，伸算有力坐位望贏。

安西教練
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