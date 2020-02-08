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翠絲過兩關——廣陵王再下一城

2020-02-08 列印
第四場「自在人生」降班前在不合腳法的短途賽一再跑得接近，可見狀態早已回來，只是馬房為求隱陣，選擇多減幾分，等至降班才動手。今次終於可回降四班作賽，立即召回贏馬功臣潘頓重胯馬背，排二檔起步極為有利，今場篤定掄元。

第十場「廣陵王」至今三戰獲兩冠一亞，唯一能擊敗牠的只得「忠心勇士」，伸算在三班遲早留不住。暑期轉投韋廄後，馬房給予足夠時間養馬匹成長，上回作季內初出，末段拉出望空一衝過晒，乃全場唯一末段時間能突破廿二秒內的馬匹，後勁非凡。今次增程千四米，只會更利追趕，必可再下一城。

珊翠絲
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