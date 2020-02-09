﻿馬場浮世繪——大摩贏從練1700W

今季是大摩最後一季在港從練，其豐功偉績固然多不勝數，而昨日練者又添一項紀錄，憑「七寶」取得在港從練第一千七百場頭馬，此紀錄前無古人，日後他人要超越亦難度極高。大摩賽後開心地說：「能夠贏得從練以來第一千七百場頭馬，當然令我高興，而下一個目標則是能在下月的杜拜世界盃賽馬日勝出一級賽。至於『七寶』過往經常被捧成熱門，可惜未能取勝，今仗可謂集有利條件於一身，早段步速足夠，在C+3賽道上陣又抽得一檔，另外鞍上人巴度的發揮亦可圈可點。臨場我對他表示，要以他在法國騎馬的方式發揮，起步後完全讓馬兒留力，然後逐步推進，結果騎者不負所託。」



馬場浮世繪