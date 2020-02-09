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﻿馬場浮世繪——姚本輝表明全力爭冠軍

2020-02-09 列印
﻿馬場浮世繪——姚本輝表明全力爭冠軍
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　　姚本輝自季初一輪急攻後，近六次賽事都無馬贏，但稍作回氣之後，昨日終於重新發動攻勢，結果憑「全民佳知」、「鑽飛鷹」及「友誼至好」中三元，並且重登練馬師榜首位。賽後輝哥表示，今季還有四到五個月時間，一切難說得準，但自己肯定會全力以赴，爭取成為冠軍練馬師。

馬場浮世繪
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