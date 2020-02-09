﻿雷神帽子戲法封王 何澤堯告東尼起孖 姚本輝三W返榜首

昨日姚本輝憑「全民佳知」、「鑽飛鷹」及「友誼至好」報捷，其中「全民佳知」及「友誼至好」都由何澤堯建功，騎者起孖而練者則成功重上榜首。其餘莫雷拉憑蔡廄「喜勁驥」、石廄「爆騷」及東廄「忠心美麗」中三元，最終亦成為騎師王；而東廄另贏「電路三號」，鞍上人是停賽復出的史卓豐。



昨日姚本輝憑「全民佳知」、「鑽飛鷹」及「友誼至好」贏馬，今季第四次同日中三元，同時亦反先呂健威，重新登上練馬師榜榜首。賽後姚本輝表示：「『全民佳知』今仗贏在受惠步速，沿途跟得舒服，而且跑道形勢適合其跑法，再者何澤堯亦熟悉馬性。我正考慮讓此駒挑戰打吡，但當然仍要搶分。『鑽飛鷹』每次晨課在泥地試跑都很起勁，但缺點是本身脾氣甚差，難以放鬆競跑，今仗排外檔沿途望空，無馬遮擋反而有幫助。我希望繼續安排牠跑泥地，但升上二班後賽程很少，要再從長計議。『友誼至好』今季閹割後表現進步，陣上很喜歡競賽，演出忠心準繩，而一哩會是首本路程，以今仗勝後加分計，稍後要進軍級際賽了。」



至於莫雷拉昨日同樣贏得三場頭馬，分別勝出蔡廄「喜勁驥」、石廄「爆騷」及東廄「忠心美麗」，前駒主理人羅建生指出：「『喜勁驥』由摩加利購入，服役初期跑來相當重口，陣上難以操控，幸而經過練馬師悉心訓練，情況逐漸得到改善，同時證明合跑泥地短途，今仗成功打開勝門，雖然此駒質素並不突出，但我仍希望稍後會續有進步，爭取連捷。」



而「爆騷」練者徐雨石則說：「『爆騷』之前連場有表現，未能取勝只因運氣不濟，今次加眼罩有幫助，結果終於勝回一仗，實在令人高興。」



此外，昨日潘頓只憑「影疾」食頭胡，成績相對失色，而該駒練者葉楚航透露：「早前利敬國曾建議讓『影疾』戴眼罩，但由於馬兒口勁重，所以今次除去並改用鼻箍，而賽前亦找來潘頓教馬。如今此駒口勁已稍為收斂，若日後學懂轉彎，我會讓牠增程角逐。」



記者：文傑、亨利