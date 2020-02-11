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﻿馬場浮世繪——應家柏︰馬會購百萬口罩防疫

2020-02-11 列印
　　馬會行政總裁應家柏昨日到場晨課，先上烽火台找大摩及部分練馬師密斟，然後再入馬房找其他練馬師傾談，估計話題是離不開自馬場實施防疫措施後，對各馬房運作的影響。

　　另一方面，在香港市民仍然不停搶購口罩的當下，應家柏指馬會早有準備，已訂購了一百萬隻口罩來港，預計在本周稍後時間到貨，屆時將分發予馬會屬下員工。馬會亦會密切注意存貨和流量，以決定是否分發予員工的家屬，並將繼續嘗試訂購口罩，長線目標是有三個月用量的存貨，而當認為存貨足夠，便會幫助其他有需要的機構。

馬場浮世繪
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