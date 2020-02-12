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﻿勝在有方——善傳千里坐亞望冠

2020-02-12 列印
　　「善傳千里」前季初兩度在千四米取勝，當時有PPG精英能力，怎料其後不進反退，上季轉到文廄後也只間中跑三至五名，今季於五班谷草千二氣走「明月昇輝」之姿態也僅值四五班升降機。但近三仗卻可打疊入三甲，鄰近對手「傳奇」和「超能量」最近俱可在三班入Q，蹄下敗將「肥仔」則在四班贏馬，水準提升。剛戰雖然編入弱組，但本身頭兩段交出46秒21，段段快跟下能輕取賺盡形勢之「四千金」，總時間比後一場之季軍「加州雷電」快0.46秒，屬出色頭馬，重現四班頂能力。今次休息期比後駒長，排檔適中，於二疊跟好位後有力憑銳勢再入前兩名。

　　「加州雷電」轉到谷草千二打疊三仗上名，剛戰戴面箍能追過實力指標「孖寶」，隔一星期匆出起用雷神而排檔轉佳，望可持續交出四班中上級水準。

方駿暉
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