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﻿翠絲過兩關——勝利在手貨真價實

2020-02-12 列印
　　一月廿二日的谷草賽事可算是近月較利內欄的一次，當晚不少頭馬都是在直路上取道中內欄衝刺；換言之，末段走中路以外而有走勢的馬匹，宜加倍重視。而第一場「魅力星光」上回在直路階段抄外疊追趕亦差點入位，走勢相當出色。韋廄馬一般好開便好，今次再戰谷草千二，有望表現更進一步，可期贏馬而回。

　　尾場很多人對上回一出即勝的「加州得迅」有所憧憬，然而上仗頭段慢至廿四秒二三，此駒才能夠放得出，加上贏馬時間亦僅及同晚的四班頭馬「馬功臣」，水準頗有疑問。反而「勝利在手」上仗贏馬時間快，兼且姿態輕鬆，確是貨真價實。今次升班負輕磅，田泰安居然不騎，賽後必會大歎走寶。

珊翠絲
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