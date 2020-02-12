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﻿健談馬事——鴻圖巨星信雷神眼光

2020-02-12 列印
　　第六場三班一六五○米。莫雷拉最近騎完再騎的馬，贏完一隻又一隻，一月尾至今，已有「安定繁盛」、「至尊大師」、「不羈的風」、「為食格格」及「爆騷」。今場的「鴻圖巨星」，莫雷拉騎兩次都搏輸，明知跑番三班都再騎，今次有重磅變輕磅、外檔變一檔、重戴眼罩這三樣變數，對住一群季內全部贏唔到三班的對手，夠爭！

　　第七場三班一六五○米。補出的「福威勝」繼358場次後再遇「勤德兼備」、「童話」及「翡翠福星」，上仗雙蝕只跑唔贏「童話」，今次形勢逆轉，轉抽四檔兼有足夠前領馬，出現慢步速機會唔大，相對提升贏面。

子健
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