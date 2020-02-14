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﻿馬場浮世繪——馬匹拍賣會暫延期至四月

2020-02-14 列印
  馬會為配合政府防疫，近來除關閉全港投注站，亦致力縮減賽馬日的入場人數。至於每年會於打吡前舉行的國際馬匹拍賣會，亦已因怕人多聚集而押後。消息指，今屆原定於三月二十日舉行的拍賣會，暫定延期至冠馬賽馬日前夕的四月二十五日舉行，不過一切還須視乎疫情才作實。至於已抵港的十六匹拍賣馬，本擬運往從化操練的計畫已取消，而另一批擬稍後運港的拍賣馬，則會押後抵港。

馬場浮世繪
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