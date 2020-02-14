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﻿馬場浮世繪——勝出光采配莫雷拉征杜拜

2020-02-14 列印
  去年兩度夥拍日本馬「勝出光采」征港已贏出女皇盃和香港盃的騎師松岡正海，上周六在東京競馬場墮馬受傷，送院後驗出左大腿骨骨折，要休養六個月才可復出。因此，「勝出光采」於下月二十八日出戰杜拜草地大賽時，將改由莫雷拉主轡，屆時有機會與兩屆香港馬王「美麗傳承」對壘。此外，莫雷拉亦答允策騎應屆香港瓶盟主「耀滿瓶」出戰杜拜司馬經典賽。至於苗廄「烽煙四喜」如獲邀參戰高多芬一哩賽，苗禮德亦會交由莫雷拉壓陣。

馬場浮世繪
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