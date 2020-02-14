﻿張氏理論——戶口入數 成難題

閉門跑馬了幾次，投注額當然下降，原因不只是少了二三萬現場馬迷，因為於場外投注站的馬迷更多，可能是幾十萬人。於賽日關了投注站，再少了以萬計的人，理論上這幾萬人都可以改用電話投注及更先進的電子方式下注，也影響不太大，但當所有投注站都關門，出現了如何補充戶口注碼的問題了，因為抽水約兩成下，八九成人輸錢是正常的，一般人不會存太多錢於電話戶口，輸兩三次後就「乾塘」，以前可於賽日入場或到投注站入數，現時兩途徑都無了，不少馬迷便再無子彈在戶口了。



以前電話戶口與銀行戶口關係只是贏錢將錢入銀行，不可相反，老張也極認同此法，可避免無節制下注。但近年馬會已推動新戶口可雙向，又提出優惠令舊戶口改雙向，但仍有極多人不想如此。



因此最近兩三天賽日，一位行家由於人緣太好，先後有多位友人找他到馬場內為人入數，每位幾千元，除了代支代勞外，更有寫錯戶口號碼的壓力。



張福元



